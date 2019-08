CV Airlines inicia em dezembro ligações a Lagos – Nigéria

19/08/2019 12:58 - Modificado em 19/08/2019 15:44

A Cabo Verde Airlines, companhia área cabo-verdiana, vai começar a voar para Lagos, Nigéria, a partir de 9 de dezembro.

Depois de anunciar voos para Luanda (Angola) a 9 de dezembro, Porto Alegre (Brasil) a 11 de dezembro e Washington DC (EUA) a 11 de dezembro, a Cabo Verde Airlines anuncia agora uma nova rota para o inverno 2019-2020.

De acordo com nota de imprensa, a ligação entre Sal e Lagos será operada cinco vezes por semana, às segundas, terças, quintas-feiras, sábados e domingos, através de um Boeing 757, com configuração de 161 lugares em classe económica e 22 em executiva.

O voo inaugural está previsto para o dia 9 de dezembro, com saída do Aeroporto Internacional Amílcar Cabral (Sal), às 20:50, hora local, e chegada ao Aeroporto Murtala Muhammed (Lagos) às 02:10, hora local.

Todos os voos terão ligação à ilha do Sal, hub internacional da Cabo Verde Airlines, e poderão fazer conexões a Lisboa (cinco vezes por semana), Washington DC (três vezes por semana) e Boston (uma vez por semana), bem como aos destinos da companhia no Brasil: Salvador, Porto Alegre, Recife e Fortaleza.

Além das conexões ao hub na Ilha do Sal, o programa Stopover da Cabo Verde Airlines permite a estadia de até 7 dias em Cabo Verde e assim explorar as diversas experiências no arquipélago, sem custo adicional nas passagens aéreas.

A nova ligação vem reforçar as operações da companhia no continente africano, assim como a conectividade entre África, Europa e Américas do Norte e do Sul, no quadro da sua missão de ligar os 4 continentes.