Artistas dão cor e brilho às paredes e muros da ilha de São Vicente

19/08/2019 00:14 - Modificado em 19/08/2019 01:00

Foto: Lusa

O projeto Sonvela Arte é um dos mais emblemáticos de São Vicente e incide na pintura de fachadas de casa, retratando temas como a música, ambiente e desporto.

Sonvela Arte é um projeto que surgiu há quatro anos, na zona de Ribeira Bote, através de uma ideia do guia turístico Fredy Gomes. Para começar, rebocaram e pintaram apenas três casas. O projeto viria a parar devido a falta de materiais.

Mas, segundo o coordenador do projeto, Ronaldo Santos, em declarações a Agência Lusa, o mesmo não esteve muito tempo parado, porque as imagens das casas correram mundo, o que fez com que aparecessem mais ajudas, vindas até da Austrália.

Até então o grupo já fez pinturas na zona ilustrando Amílcar Cabral, Tubarão Azul, símbolo da seleção nacional, entre outros. De acordo com Ronaldo Santos, o projeto tornou-se uma mais valia para a comunidade, sendo que uma das mensagens que a pintura retrata é a paz, num dos bairros tidos como mais problemáticos da ilha.

Mais recente, o artista plástico brasileiro Wilson Fernandes esteve em São Vicente e deixou gravado numa fachada uma árvore, várias borboletas, uma delas com as duas asas a retratar as bandeiras do Brasil e de Cabo Verde, e ao fundo o imponente Monte Cara.

Para o jovem as imagens têm atraído muita coisa boa para a zona, desde turistas, pessoas de outras zonas, bem como músicos e cantores que já foram lá gravar videoclipes.

A mesma fonte, sustentou que uma das maiores dificuldades é dar continuidade ao projeto devido a falta de ajudas, principalmente das empresas locais e da Câmara Municipal de São Vicente. Mas apesar das dificuldades espera levar as pinturas a outros bairros da ilha pinturas, que retratam temas como o meio ambiente, a música, a paz, desporto, religião, personalidades e o dia a dia dos mindelenses.