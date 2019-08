São Vicente: Seminário sobre proteção e segurança marítima

18/08/2019 23:45 - Modificado em 18/08/2019 23:45

No âmbito do acordo de cooperação com a Guarda Costeira dos Estados Unidos da América, mais concretamente sob a égide do Programa Internacional sobre a Proteção Portuária (International Port Security Program – IPS), o Instituto Marítimo Portuário – IMP, realiza um seminário nacional intitulado «PORT SECURITY DRILLS AND INTRODUCTION TO EXERCISES», de 19 a 22 de agosto de 2019.

Enquanto autoridade nacional competente em matéria de proteção marítima e portuária, no âmbito do Código ISPS, em parceria com a ENAPOR, SA, Administração Portuária, no intuito de dar seguimento à proposta formulada pela “International Port Security Liaison Officer USCG Activities Europe Schinnen”.

De acordo com a organização, o seminário será ministrado por experts em matéria de proteção e segurança marítima do quadro da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América.O objetivo principal do seminário é de capacitar os principais parceiros nacionais no âmbito do Código Internacional para a Proteção dos Navios e das Instalações Portuárias, com destaque para o conhecimento e aplicação das melhores práticas para a realização de exercícios e simulacros de proteção e da sua importância para a familiarização e aplicação efetiva dos planos de proteção das instalações portuárias.