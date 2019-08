Vagner Dias bisa e dá primeira vitória ao Nancy

18/08/2019 23:01 - Modificado em 18/08/2019 23:01

O avançado internacional cabo-verdiano Vagner Dias, que milita no Nancy da segunda liga francesa, marcou dois golos ao Le Mans, que valeram o primeiro triunfo da equipa, já na quarta jornada do campeonato.

O camisola 27 marcou o primeiro tento à passagem dos primeiros nove minutos de jogo, pelo meio viu Crehin empatar a partida aos 57 minutos, antes de bisar aos 90+4 minutos na transformação de um pontapé de penalti.

Vagner mostra-se assim crucial no arranque de época da equipa do Nancy, que conseguiu o seu primeiro triunfo. Nesta partida, nota também vai para Kenny Rocha que entrou à passagem do minuto 75, numa altura em que a equipa vermelha estava reduzida a nove unidades, devido as expulsões do guarda-redes Valette e do defesa central Seka.

Por esta altura o Nancy ocupa a 10ª posição com seis pontos, menos quatro que o líder Lorient.

Na próxima jornada Vagner e Kenny Rocha viajam até ao Stade Auguste Bonal, para defrontar o Sochaux.