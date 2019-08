Futebol Feminino: Seven Stars é o novo campeão nacional

18/08/2019 22:47 - Modificado em 18/08/2019 22:47

Seven Stars, Campeã Nacional de Futebol Feminino

A equipa do Seven Stars sagrou-se no sábado, no estádio Marcelo Leitão (Espargos-Ilha do Sal), campeã nacional de futebol em femininos, ao bater na final a equipa local do Llana por uma bola a zero.

Um golo da autoria de Irlanda Lopes, quando estavam decorridos 10 minutos de jogo, foi quanto bastou para a equipa representante de Santiago Sul conquistar o seu quinto troféu nacional.

Numa partida que se revelou de equilíbrio, as jogadoras do Seven Stars mostram-se mais eficazes e apesar do cansaço demonstrado por ambas as equipas na segunda parte e das tentativas do Llana, o resultado não viria a sofrer alteração, consagrando a equipa santiaguense como a nova campeã nacional, precisamente frente à até então detentora do título.