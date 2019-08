Dor intensa nos rins era afinal dor de parto… de trigémeos

18/08/2019 22:22 - Modificado em 18/08/2019 22:22

Mulher estava grávida de 34 semanas, mas achava que tinha pedras nos rins.

Uma mulher norte-americana dirigiu-se ao hospital com uma dor que, garantia, ser de pedras nos rins. Contudo, ao receber o resultado das análises teve o susto de uma vida. Estava em trabalho de parto e não apenas de um bebé, mas sim de três.

O caso aconteceu no dia 10 de agosto, em Dakota do Sul, mas só agora foi revelado. Ao The Sun, Dannette Giltz garantiu que nunca desconfiou da gravidez e muito menos que estivesse de 34 semanas.

“Fui ao médico achando que ia fazer uma cirurgia para retirar pedras nos rins e acabo por fazer uma cesariana. É de loucos. Nunca senti enjoos, nunca senti movimentos. E já tenho dois filhos”, contou ao The Sun.

Dannette e o marido estão em choque e não estavam preparados para a despesa extra. Por isso mesmo, um amigo do casal organizou uma angariação de fundos que já conta com mais de 700 libras, cerca de 765 euros.

Os bebés, um menino e duas meninas, ainda estão a recuperar no hospital, visto que nasceram prematuros.

Por Notícias ao Minuto