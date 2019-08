Jorge Santos considera muito positiva a evolução turística na ilha de Santo Antão

O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, disse à Inforpress, no final da visita que terminou hoje a Santo Antão, que a evolução turística na ilha “é muito positiva”, segundo informações prestadas por operadores contactados durante a visita.

“Esta visita foi oportunidade para falar com alguns operadores turísticos e avaliar a evolução turística da ilha de Santo Antão, que tem sido muito positiva”, disse Jorge Santos fazendo notar que “o número de turistas tem aumentado nos três concelhos da ilha e há investimentos que têm feito aumentar as infra-estruturas turísticas na ilha”.

No entender de Jorge Santos, para essa evolução positiva muito tem contribuído a vertente do turismo ecológico e rural além das unidades familiares que vêm sendo implementadas na ilha no âmbito do projecto “Rota das Aldeias de Santo Antão”.

O líder da Casa Parlamentar, que é deputado eleito pelo círculo de Santo Antão, disse ainda que “existe uma grande espectativa em relação a grandes investimentos no turismo em Santo Antão” que serão viabilizados pela construção do Aeroporto Internacional de Santo Antão, já em fase de estudos.

Jorge Santos disse ter contactado operadores de outros sectores da economia local, nomeadamente, os agricultores que, conforme disse à Inforpress, “estão na espectativa de um bom ano agrícola”, mas reconhece que todos os planos têm de ser montados “seja para um bom ano agrícola, seja para a ocorrência de mais um mau ano agrícola”.

Além de encontros com os presidentes das três Câmaras Municipais da ilha, Jorge Santos privilegiou, desta vez, os contactos no concelho da Ribeira Grande.

