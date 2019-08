Mindelense perde com o Llana nos penalties e está fora da final

15/08/2019 23:55 - Modificado em 15/08/2019 23:55

O CS Mindelense não conseguiu apurar-se para a final do campeonato nacional feminino desta época desportiva, ao perder nas meias-finais frente ao Llana do Sal, por 3-1, no desempate por penalties, isto após um nulo registado após os noventa minutos regulamentares, em jogo disputado no Estádio Marcelo Leitão.

Mindelense e Llana reeditaram a final do campeonato nacional da época passada, desta feita, em jogo a contar para as meias-finais, num jogo onde a equipa salense voltou a mostrar maior eficácia na decisão por penalties.

Num jogo muito equilibrado entre duas equipas talhadas para vencer, o resultado explica a força de duas das equipas mais regulares da competição e que por dois anos seguidos atingem esta fase da prova. O Mindelense, recorde-se, jogou grande parte do segundo com menos uma unidade, após a expulsão de Wendy.

No jogo de tira-teimas, após a final ganha na época passada nos penaltis, o Llana voltou a repetir a façanha e eliminou a equipa que viajou do Mindelo. Parece ser ironia do destino mas as comandadas de Gustavo Pires não se têm dado bem na decisão por penaltis com esta equipa do Sal, onde 3-1, foi o resultado final.

O Mindelense regressa a casa enquanto o Llana tem encontro marcado no sábado, 17, com a formação do Sevens Stars de Santiago Sul, que venceu na outra meia-final a equipa do Dorense do Sal por 3-1.