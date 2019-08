Afrobasket’2019: Selecção nacional perde e fica fora da fase final

14/08/2019 22:02 - Modificado em 14/08/2019 22:02

A selecção cabo-verdiana de basquetebol feminina consentiu hoje a segunda derrota no Afrobasket’2019, que decorre em Dakar (Senegal), desta feita frente à congénere da RD Congo por 46-78.

Em partida referente aos quartos-de-final, a equipa crioula nunca encontrou formas de superar a compleição física das congolesas, que venceram todos os quatro períodos pelos parciais de 13-24, 8-16, 15-17 e 10-21.

Apesar da derrota contra a RD Congo, a atleta cabo-verdiana Joseane Vaz, 19 anos, 1,85 metros, destacou-se como a melhor em campo, com 19 pontos e oito ‘rebots’, contra dez pontos e dois blocos atribuídos a congolesa Chanel Mokango.

Alexis Barros, também crioula, liderou em termos de assistência cinco, contra quatro da congolesa Paulina Akonga.

Esta foi a segunda derrota de Cabo Verde em três jogos, já que na terça-feira a selecção do arquipélago tinha perdido com Moçambique, ao passo que no seu jogo inaugural, ainda em fase de grupo, vencera o combinado nacional do Quénia.

Inforpress