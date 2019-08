Cabo Verde Inter-Ilhas começa a operar esta quinta-feira

A Cabo Verde Inter-Ilhas (CVI), empresa criada na sequência da concessão do serviço marítimo Inter-Ilhas de passageiros e cargas inicia as suas atividades a partir de 15 de Agosto.

A operação arrancará com quatro navios. Navios esses já estão no mercado nacional, propriedade dos actuais armadores. São eles o Interilhas, da companhia Polaris e os navios da Cabo Verde Fast Ferry, Kriola, Liberdadi e Praia de Aguada.

A opção por navios que já estão no mercado justifica-se por permitir arrancar a exploração no curto prazo e reduzir os custos iniciais da concessão.

O navio Interilhas irá operar na rota São Vicente- Santo Antão como tem feito, com três ligações diárias, a partir do desta quinta-feira 15 até o dia 31 de agosto do corrente. Esta embarcação vai garantir, nas primeiras duas semanas de operação no novo modelo, 96 viagens, exclusivamente entres as ilhas de Santo Antão e São Vicente.

De acordo com fonte próxima do CVI, de imediato as alterações que os clientes irão percecionar serão somente alguns reajustes nos horários dos navios e um aumento de número de viagens, uma vez que os preços continuarão a ser os mesmos praticados até então.

O navio Kriola vai garantir 44 viagens ligando as ilhas de Santiago (Praia)/Fogo, Fogo/Brava e Praia/São Nicolau. O Liberdadi irá operar na rota entre as ilhas de São Vicente, São Nicolau, Sal e Boavista, vai totalizar um total de 51 viagens.

O navio Praia de Aguada com a rota Santiago/Maio/Fogo e Brava num total de 26 viagens até final de Agosto

“Com o início das operações serão introduzidas, gradualmente, melhorias na experiência do consumidor, uma vez que estão previstas formações nos serviços de atendimento, melhorias nas nossas agências e nos navios, com base no nosso compromisso com o aumento da qualidade dos serviços”, refere a mesma fonte.

Também a partir de hoje está disponível on-line a página na internet da empresa com a morada www.cvinterilhas.cv, onde, além de ser mais um canal de comunicação com os clientes e onde poderão encontrar sempre mais informação atualizada, será também mais um canal de vendas.

A concessão do transporte marítimo inter-ilhas tem a duração de 20 anos, passível de renovação. O Estado passará a subvencionar as linhas deficitárias, durante um determinado período de tempo, para garantir a regularidade das ligações a todas as ilhas do país.

A Cabo Verde Fast Ferry, Polaris S. A., Verdemar, Santa Lúzia Salvamento Marítimo, U. T. M. – União dos Transportes Marítimos, Oceano Made, Sociedade Armadora Aliseu Lda, Adriano Lima, Jó Santos e David, são os armadores que se juntaram à Transinsular na Cabo Verde Inter-Ilhas.