CV Airlines voa para S. Vicente com as mesmas tarifas da Binter-CV

14/08/2019 00:36 - Modificado em 14/08/2019 00:37

A CV Airlines iniciou na manhã desta terça-feira os voos domésticos, sendo a primeira viagem a ligação da ilha do Sal a São Vicente. O NN sabe que os preços praticados são o mesmo entre as duas companhias que operam neste momento nos voos inter-ilhas.

A primeira viagem da companhia de bandeira, aconteceu na manhã desta terça-feira, na linha Sal/São Vicente, fazendo na parte da tarde o regresso ao hub do Sal. Uma concessão que tem a finalidade servir o hub aéreo do Sal, e facilitar o escoamento de passageiros e aprimorar a conexão entre as ilhas.

Conforme pôde apurar o NN, os preços praticados pela CV Airlines e a Binter-CV, estão iguais no momento. Ora, para viajar do Sal, de e para São Vicente, tanto na CV Airlines como a Binter-CV, os preços de ida e volta são as seguintes: 19.150$00; 20.000$00 e 20.900$00.

A única diferença neste momento é que a CV Airlines que tem ao seu dispor um ATR de 42 lugares e com mais espaço, tanto para passageiros como para bagagens. A companhia de bandeira, aceita o pagamento pelo peso extra, o que não é aceite pela Binter-CV que como se sabe tem aviões de menor porte.

No final da tarde desta terça-feira, foi realizado um workshop no Mindelo, que reuniu agências de viagens e operadores do sector aéreo, apresentando as oportunidades que estas ligações criam.