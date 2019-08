Porto Novo: Festival da praia de Curraletes destaca prata da casa

13/08/2019 23:28 - Modificado em 13/08/2019 23:28

A edilidade portonovense divulgou, nesta terça-feira, o cartaz final da 32ª edição do Festival de Música da Praia de Curraletes, no Porto Novo, que arranca sexta-feira, 16, com a presença de muitos artistas da casa.

Do cartaz do evento, que marca os 57 anos da criação do município do Porto Novo, destaca-se os nomes de Ricky Man, Djocy Santos, Cordas do Sol, Ferro Gaita, Mito Kaskas e Ceuzany.

No primeiro dia do festival, estão agendadas as atuações de jovens da casa como o grupo Black Brother e Godel, mas as expectativas dos festivaleiros estão centradas, nesse primeiro dia, em Djocy Santos, Ferro Gaita e ainda Ricky Man que irá fechar os shows do dia, neste festival, um dos mais antigos de Cabo Verde.

Para o segundo dia, a prata da casa volta a abrir as actuações com Roling Stones, seguido de Na Jam, Cordas do Sol, Ceuzany Pires e Dynamo. Para fechar o dia subirá ao palco Mito Kaskas.

O último dia do festival fica marcado para as atuações dos grupos locais, como MadruRap, Hérick Fortes, Young Talent e fechando o festival com banda e vozes do Porto Novo.

A realização da trigésima segunda edição do Festival de Música da Praia de Curraletes decorre depois das obras de requalificação dessa praia, que fica a três quilómetros da cidade do Porto Novo.