Festival de Praia d’Tedja: “Sanjon”, Carnaval de São Nicolau e artistas locais para homenagear a ilha de Chiquinho

13/08/2019 23:18 - Modificado em 13/08/2019 23:18

O Cartaz do Festival de Música da Praia de Tedja deste ano aposta exclusivamente em artistas da ilha de São Nicolau.

Informações avançadas pelo vereador da Cultura da Câmara Municipal de Tarrafal, Adildo Soares Gomes. O responsável pelo pelouro da Cultura diz que a decisão foi tomada depois de uma reunião, onde foi decidido que a ilha de São Nicolau seria homenageada nas festividades do município.

Realizado no âmbito das atividades de comemoração do Dia do Município de Tarrafal, 14º aniversário, acontece nos dias 16 e 17 de Agosto o Festival de Música da Praia de Tedja, que este ano aposta exclusivamente em artistas da ilha ou de origem.

Sobre esta escolha do cartaz, o vereador da Câmara diz que a edilidade considerou certo e justo tendo em conta o homenageado das festividades.

Para abertura do certame, a Câmara optou por fugir à regra e a escolha recaiu sobre os Tamboreiros de Praia Branca, acompanhados de coladeiras para mostrar o “Sanjon” da ilha. Uma forma de valorizar estes artistas locais.

Ainda no primeiro dia, está previsto a atuação de um grupo de dança de músicas tradicionais, que vai mostrar as danças tradicionais da ilha. Seguem-se os Crazy Brothers, Sams WSW, Leroy Pinto, Morgadinho, Nilton Ramalho, Nish Wadada e Tabanka.

No segundo dia a abertura está a cargo do DJ Devis, depois Bita Nascimento e grupo Amelindo, Naiss D’Socol. Ainda sobe ao palco um encontro de gerações. Segue-se o Dj Devon Almeida. Para fechar o festival estará em foco o Carnaval de São Nicolau. Um quinteto de artistas que vão levar ao palco de Praia de Tedja as músicas do carnaval da ilha. Antes terá lugar as atuações do rapper Revan Almeida, e ainda Silvana Gomes, Zé Delgado, Johny Ramos e William Araújo.

O vereador da Cultura aa Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau, Adildo Soares, tendo explicado que a edilidade, na sua primeira reunião ordinária, decidiu optar por estes grupos para valorizar os artistas da ilha e também dar oportunidades aos jovens de se mostrarem ao público do festival.

Em relação à logística, assegura que tudo está quase pronto para o arranque e que a montagem do palco já principiou.