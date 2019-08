Thierry Graça rescinde com o Estoril Praia

13/08/2019 17:32 - Modificado em 13/08/2019 17:32

Foto: Miguel Nunes/ASF

Sem espaço na baliza canarinha, com a chegada de três reforços para a posição, o guarda-redes cabo-verdiano poderá estar de saída para o Belenenses ou Cova da Piedade.

Segundo o jornal “A Bola” as chegadas de António Filipe (ex-Desp. Chaves), Daniel Figueira (ex-Vit. Guimarães) e Vladimir Stojkovic (ex-Sporting) ficou completa “a reformulação total na baliza do Estoril”, levando Thierry Graça a acertar a sua saída do clube da linha.