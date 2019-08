Afrobasket: Derrota frente a Moçambique afasta Cabo Verde das meias-finais

A seleção feminina de Cabo Verde, não conseguiu ultrapassar nesta terça-feira, a sua congénere do Moçambique, em jogo a contar para a segunda jornada do grupo D, do Afrobasket que decorre em Dakar, Senegal, perdendo por 51-60.

Depois da vitória no jogo inaugural frente ao Quénia, a seleção de Cabo Verde só dependia de si própria para conseguir o apuramento para os quartos de final da prova, mas a derrota frente à seleção moçambicana deitou por terra tais aspirações.

Cabo Verde e Moçambique repartiram as vitórias nos quatro períodos de jogo, mas a seleção moçambicana levou vantagem nos números finais. O primeiro período terminou com a vitória de Moçambique por 3-10, mas a seleção nacional viria a vencer o segundo período por 18-17. O terceiro período voltou a mostrar a supremacia das moçambicanas que venceram por expressivos 8-22. Mas a seleção de Cabo Verde não deitou a toalha ao chão e no quarto e último período fez uma grande recuperação tendo vencido por 22-11, resultado que se revelou escassos para a vitória no final da partida.

O facto da nossa seleção ter conseguido o segundo lugar do grupo, dita que vá disputar os 16 avos de final da competição.O adversário da seleção cabo-verdiana nesta fase da prova será o terceiro classificado do grupo C, onde estão inseridas as seleções de Angola, Mali e RD do Congo.