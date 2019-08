CV Airlines retoma hoje as ligações inter-ilhas

13/08/2019 00:34 - Modificado em 13/08/2019 00:34

A companhia de bandeira, iniciará nesta terça-feira, 13, os voos inter-ilhas, onde vai ligar quatro ilhas do arquipélago. Os aeroportos situados em São Vicente, Sal, Praia e Fogo serão, nesta primeira fase, as primeiras a serem contempladas com os voos da CV Airlines.

As ligações a partir do Sal com os Aeroportos Nelson Mandela, na Praia, e Cesária Évora, em São Vicente, terão frequências bissemanais. Já entre Sal e São Filipe serão quatro frequências semanais e entre Praia/São Vicente estão anunciadas sete ligações semanais.

Nesta primeira fase os voos vão ser operados, por um ATR de 46 lugares. Seguidamente deve chegar um segundo aparelho, também com a mesma capacidade de passageiros. Em Dezembro chegará um terceiro aparelho, já anunciado pela companhia, e terá capacidade para 68 passageiros.

De frisar que, os preços que a companhia está a praticar neste momento, segundo o seu site, não têm caído de muito agrado nos utentes que estavam à espera de uma redução das tarifas que estão sendo praticadas pela Binter-CV desde a saída da CV Airlines do mercado dos voos domésticos.

Entretanto, a Cabo Verde Airlines anunciou a chegada, hoje, de mais um Boeing 737-300 para aumentar o número de voos semanais entre a cidade da Praia e Lisboa, passando assim para três os voos semanais entre as duas cidades. A mesma acrescenta que “os voos terão ligação à ilha do Sal, hub internacional da Cabo Verde Airlines e farão ligação com outros destinos operados pela companhia”.