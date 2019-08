Gafe da «Vogue Brasil» sobre a situação geográfica de Cabo Verde é a tirada do momento

13/08/2019 00:22 - Modificado em 13/08/2019 00:22

Parece ser a tirada do momento nas redes sociais, após a gafe do site brasileiro da Vogue, que ao anunciar a deslocação da cantora brasileira Ludmilla a Cabo Verde, para atuar no Festival da Baía das Gatas, referiu que Cabo Verde fica situado na África do Sul.

A atuação da cantora Ludmilla no Festival da Baía das Gatas, na sexta-feira passada, contagiou e levou ao êxtase o público mindelense, tendo merecido destaque no site brasileiro da revista Vogue, que segue atentamente os passos da cantora.

Até aqui tudo bem. Mas a Vogue “deslocalizou”, e não por pouco, o arquipélago cabo-verdiano, para referir a “es dez gronzinho di terra” como uma cidade da África do Sul. Um episódio caricato que está a merecer grandes tiradas, principalmente dos mindelenses, que sugerem aos jornalistas desse site uma pesquisa prévia no Google antes de afirmações desse tipo.

“Ludmilla foi surpreendida por vários fãs ao desembarcar na cidade de Cabo Verde, na África do Sul”. É este o trecho da publicação que está gerando grande insatisfação de muitos internautas.

Até então a Vogue Brasil não procedeu à correção da matéria, mesmo com muitas reações dos cabo-verdianos à notícia publicada pelo site.