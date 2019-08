CN Feminino: Golo de Wendy garante primeiro lugar do grupo ao Mindelense

12/08/2019 23:43 - Modificado em 12/08/2019 23:43

Um golo solitário de Wendy, na partida com o Dorense, foi quanto bastou ao CS Mindelense para garantir, nesta segunda-feira, 12, o primeiro lugar do grupo A do Campeonato Nacional de Futebol Feminino.

Em partida realizada no estádio Municipal Adérito Sena, as duas formações entraram em campo já apuradas para as meias-finais da prova, procurando apenas definir o primeiro e o segundo classificado do grupo.

Um golo apontado por Wendy Silva bastou para o Mindelense garantir a liderança do grupo A, sendo que agora irá medir forças com o segundo classificado do grupo B, que será conhecido nesta terça-feira com a partida entre o Seven Stars e Águias Vermelhas, no estádio da Várzea.

A outra meia-final coloca frente a frente as duas equipas da ilha do Sal. Llana, campeão nacional em título, e Dorense.

As vice-campeãs nacionais, preparam agora para a final-four, que decorrerá na ilha do Sal, no estádio Marcelo Leitão. A meia-final está agendada para esta quinta-feira e a final para 17 de Agosto.