Carlos Monteiro: “Os jovens estão engajados com o futuro do país”

12/08/2019 17:17 - Modificado em 12/08/2019 23:47

No âmbito da celebração do Dia Internacional da Juventude, a cidade do Mindelo vai acolher uma conversa aberta na tarde desta terça-feira no Parque do Lazareto, cujo tema “Ser êk te fazê ter” (ser é que faz o ter, em português), e vai ser presidida por Carlos Monteiro, secretário de Estado Adjunto do ministro de Estado.

Em declarações proferidas no Mindelo, Carlos Monteiro, adianta alguns tópicos da mensagem que se pretende transmitir aos jovens, esta tarde no Lazareto.

“O Dia Mundial da Juventude este ano celebra-se sobre o lema, “Transformando a Educação”, nós trazemos também uma mensagem ligada a isso com aquilo que o governo tem estado a fazer no sector da educação, porque nos temos insistido que a educação é o caminho para transformar o perfil jovem cabo-verdiano, é o caminho para que tenhamos sucesso não só em Cabo Verde como no mundo. É essa mensagem que eu trago”.

O secretário de Estado Adjunto do ministro de Estado, argumenta ainda que “precisamos dessa energia positiva, dessa atitude positiva perante a vida. Nessa conversa vamos transmitir essa mensagem de forma descomplexada e mostrar que temos confiança em Cabo Verde e que os jovens estão engajados com o futuro do país”.

Carlos Monteiro vai presidir à conversa aberta na tarde desta terça-feira no Parque do Lazareto, no Mindelo, ao lado de representantes de associações juvenis das confissões religiosas, do basquetebolista Ivan Almeida e da jovem empreendedora Rosalina Almeida.