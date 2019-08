Mindelo recebe comemorações do Dia Internacional da Juventude

A cidade do Mindelo, designada Capital Cabo-verdiana da Juventude 2019, recebe nesta segunda-feira, 12, na localidade de Lazareto, um Sunset Talk “Ser ek te faze ter-único kamin pa sucesso” alusivo ao Dia Internacional da Juventude.

A “Cidade Capital da Juventude” foi instituída este ano em Cabo Verde, visando promover a cooperação juvenil, sendo a cidade do Mindelo é a primeira a ser contemplada.

De acordo com a Direção Geral dos Desportos (DGD), a implementação da Cidade Capital da Juventude em Cabo Verde tem como objetivo projetar a nível nacional e internacional cidades que se distingam pela apresentação de projetos direcionados para a juventude.

“Esta iniciativa pretende, por um lado, beneficiar as cidades que participam, ao promover uma participação mais ativa dos jovens na sociedade, aumentar o reconhecimento e reputação das cidades nomeadas, assim como a sua promoção, principalmente a nível do turismo” diz a DGD.

O evento que decorre na tarde desta segunda-feira, no parque do Lazareto, será presidido por Carlos Monteiro, Secretário de Estado Adjunto do Ministro de Estado.

De assinalar que o Dia Internacional da Juventude, foi proclamado por resolução da Assembleia Geral da ONU em 1999, em resposta à recomendação da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude, reunida em Lisboa, em agosto de 1998.