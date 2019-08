Basquetebol: Cabo Verde começa o Afrobasket 2019 com vitória frente ao Quénia

12/08/2019 00:02 - Modificado em 12/08/2019 00:02

A seleção cabo-verdiana de basquetebol feminina disputou neste domingo o seu primeiro jogo no Afrobasket 2019, que se disputa no Dakar no Senegal, com uma vitória por 64-57, frente a seleção queniana.

O combinado nacional, que está inserido no grupo D, teve o início desejado na competição ao arrancar com uma vitória importantíssima frente ao Quénia. A seleção entrou forte no jogo e dominou os três primeiros períodos com vitórias por 12-16; 11-16 e 14-21. Já no quarto período a formação queniana esboçou uma reação e venceu pela margem confortável de 20-11, mas insuficiente para impedir a vitória da nossa seleção por 64-57.

Um arranque promissor que coloca a equipa cabo-verdianas no segundo lugar do grupo, em igualdade pontual com Moçambique, que venceu na jornada inaugural a seleção queniana.

Na próxima jornada o combinado nacional entra em campo para defrontar Moçambique, num jogo que irá definir o primeiro classificado do grupo D.

De realçar que o Afrobasket feminino decorre até 18 de agosto em Dakar, Senegal. É também o primeiro passo para a qualificação da FIBA para o torneio de basquete feminino nas Olimpíadas de Verão de 2020 que se disputam em Tóquio no Japão.