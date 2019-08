Incêndio em creche mata cinco crianças na Pensilvânia

Há ainda um adulto que foi transportado para o hospital. As vítimas mortais têm entre 8 meses e 7 anos de idade.

Cinco crianças morreram num incêndio que deflagrou numa habitação, onde funcionava uma creche, no estado norte-americano da Pensilvânia, na madrugada deste domingo. Há ainda uma mulher ferida que foi transportada para o hospital.

Segundo as autoridades, citadas pela Associated Press, o incêndio ocorreu em Erie, à 1h15 (6h15 em Lisboa) e as vítimas mortais têm idades compreendidas entre os 8 meses e os 7 anos.

A mulher hospitalizada é, segundo o chefe dos bombeiros John Widomski, a proprietária do centro de dia.

Há ainda relatos, de acordo com o USA Today, de dois adolescentes de 12 e 17 anos que conseguiram escapar às chamas ao saltarem do telhado.

As autoridades estão a investigar se as crianças estavam aos cuidados da creche aquando do incêndio.

Desconhece-se para já a origem do fogo mas os investigadores acreditam que as chamas surgiram na zona da sala no primeiro andar da habitação. Foram necessárias quatro horas para extinguir o incêndio.

Por Notícias ao Minuto