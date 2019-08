Cheias na Índia já mataram 147. Mais de 165 mil pessoas deslocadas

Em certas zonas, há habitações soterradas por lama que atinge os três e quatro metros de altura.

O número de vítimas mortais na Índia não pára de aumentar após vários dias seguidos de fortes cheias.

Conta a Reuters que o balanço mais recente das autoridades indianas se cifra nos 147 mortos. Há ainda mais de 165 mil pessoas que tiveram de ser retiradas das suas casas, tendo sido instaladas em campos improvisados.

As províncias de Karnataka, Kerala e Maharashtra são as mais afetadas.

A Reuters dá conta da dificuldade das equipas de resgate. Em certas áreas, a lama acumulada chega a cobrir habitações, atingindo os três e quatro metros de altura.

A zona de Kerala em particular já tinha sido palco de violentas cheias em 2018. Na altura, cerca de cinco milhões de pessoas tiveram de ser retiradas, com o número de vítimas mortais a rondar os 200. Foram as piores cheias que Kerala viu num século. Um ano depois, o regresso da época das chuvas volta a fazer-se de forma violenta.

