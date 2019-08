Campeonato Nacional Feminino: CS Mindelense apura-se para as meias-finais ao golear o Beira-Mar

A equipa do Mindelense não deu a mínima hipótese à equipa do Beira-Mar do Maio, impondo uma goleada das antigas por 13-0, em jogo disputado no Estádio Municipal Adérito Sena relacionado ao grupo A, apurando-se assim para as meias-finais na companhia do Dorense, do Sal.

As tetra campeãs regional de São Vicente, e vice-campeãs nacional, não poderiam ter iniciado da melhor forma possível o Campeonato Nacional de Futebol Feminino, ao golear por números expressivos a equipa que viajou da ilha do Maio. Treze golos sem resposta foi o resultado final. Wendy foi a artilheira de serviço ao apontar um “poker”. Os outros golos da goleada do Mindelense, a maior até ao momento da prova, foram apontados por Ruth Duarte, Rosangela, Loide, Jennifer, Linda Évora (2), Vanda, e Heidy Mara, e ainda um autogolo da maiense Márcia Tavares.

Com este resultado, Mindelense e Dorense apuraram-se para as meias-finais, ficando de fora do final-four a turma do Maio. De realçar que o Dorense já tinha goleado, na primeira jornada, o Beira-Mar por 4-0, num jogo que as maienses abandonaram o terreno de jogo, aos 60 minutos.

De recordar que, neste grupo estava inserido a Região Desportiva de Santo Antão Sul, mas que desistiu de participar no dia do arranque da prova.

Mindelense e Dorense vão discutir nesta segunda-feira, 12, o vencedor deste grupo.