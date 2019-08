Acidente provoca uma vítima mortal na estrada Mindelo-Baía das Gatas

10/08/2019 14:01 - Modificado em 10/08/2019 14:01

O primeiro dia do Festival Baía das Gatas 2019 ficou marcado pela morte de um homem de 40 anos, na madrugada deste sábado, na sequência de um acidente de viação na estrada Mindelo-Baía das Gatas, envolvendo uma moto e uma Hiace.

De acordo com a Agência Cabo-verdiana de Notícias, citando uma fonte policial, o acidente deu-se nas imediações do Pé de Verde, quando, numa curva, uma moto foi de encontro a uma viatura Hiace. A mesma fonte aponta que da colisão frontal resultou a morte do homem que conduzia a moto. Este residia na zona de Bela Vista.

A mesma fonte diz que informações apuradas junto do Hospital Baptista de Sousa, indicam que a vítima deu entrada no Banco de Urgências “cerca das 04:00 já cadáver”.