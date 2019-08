Santo Antão vai receber inter-ilhas de Futsal prova organizada pela Federação Cabo-verdiana de Futebol

9/08/2019 13:38 - Modificado em 9/08/2019 13:38

A ilha de Santo Antão acolherá em Setembro/Outubro a organização do inter-ilhas de futsal, prova a ser organizada pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) em parceria com as duas associações regionais de futebol de Santo Antão.

O presidente da FCF, Mário Semedo, adiantou à Agência Cabo-verdiana de Notícias que se trata de uma forma de incentivar uma modalidade que “está em crescendo”, em vários pontos do país, e que tem dado ao arquipélago um “número significativo” de futebolistas nesta disciplina.

A ilha de Santo Antão, explicou, foi escolhida como forma de prestar uma homenagem em reconhecimento ao “grande esforço” que a ilha tem vindo a fazer no desenvolvimento do futsal. “Penso que deverá ser o mote para que a modalidade consiga marcar a sua agenda a nível do calendário desportivo do país”, realçou Mário Semedo, para quem esta prova enquadra-se, igualmente, no âmbito da política de descentralização da FCF, que tem levado “grandes acontecimentos desportivos” para diferentes pontos do arquipélago.