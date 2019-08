Lonny Johnson e Wet Bed Gang a fechar o festival da Baía das Gatas

9/08/2019 01:09 - Modificado em 9/08/2019 01:09

Lonny Johnson que já esteve no palco do Baía das Gatas vai voltar no último dia. Os Wet Bed Gang marcam presença pela primeira vez e encerram a edição deste ano.

LOONY JOHNSON

Lonny Johnson nasceu em Portugal, Lisboa, é filho de pais cabo-verdianos e desde muito cedo mostrou o seu talento no mundo artístico, com apenas 6 anos interessou-se por desenhos e pensou seguir uma carreira nessa área.

Contudo tinha outra paixão, gostava de ouvir, de cantar e de dançar ao som das músicas de Michael Jackson, Mc Hamer e Kris Kros.

Alguns anos mais tarde conhece um grupo de rapazes que o dão a conhecer o Hip Hop, foi com eles que aprendeu a cantar Rap Hardcore e formaram o grupo “Piratas do Ghetto” actuando em shows de escolas e de bairros.

Loony sempre foi um apreciador dos trabalhos de artistas cabo-verdianos como Grace Évora, Beto Dias, Johnny Ramos, entre outros.

Trabalhou durante muito tempo como Dj. Somente depois de conhecer um dos músicos que sempre o admirou, Tó Semedo, que veio a ajudar Lonny a concretizar um dos seus antigos objectivos, cantar.

Contudo os convites nunca pararam de surgir dali em frente, Lonny participou no Album “Confusão” do cantor Helder ‘Rei do Kuduro’, com o tema “+1Bês”, fez também mais 2 músicas ” BO IMAGEM” & “NU TEM KI FALA” em dueto com a cantora dos Mescla Zizy, depois de um tempo foi a vez de gravar com a artista Kaysha onde gravaram e juntos “ANGEL”, no entanto feliz com o resultado, Kaysha volta a convidá-lo desta feita para fazer parte da Sushiraw Enterteinments.

Loony Johnson, aderiu ao projecto TLDreamZ, produzido por Loony Johnson e Tó Semedo pela TLDreamZMUSIC e uma participação com o tema “OLHAR” no projecto do Just Jay, Nelson & Toet Star para Miss Jane Records.

Dali para frente o sucesso do artista Lonny só aumentou até os dias de hoje.

WET BED GANG

Wet Bed Gang é um grupo português de rap e hip hop tuga de Vialonga. O grupo foi formado em 2014 por João “La Bella Mafia”, Rossi e Pizzy. O grupo é composto por quatro cantores e rappers portugueses, com os nomes de palco Gson, Zara G, Kroa e Zizzy Jr. O grupo recebeu reconhecimento nacional depois de as suas músicas ganharem milhões de visualizações no YouTube e no Spotify.

Em meados de 2014 começou por ser a junção dos grupos que cada um liderava, a música era feita ao ritmo do “lifestyle” e devido a cumplicidade de ambos facilmente foram gravadas varias faixas com a assinatura da WBG. Após o falecimento de João “La Bella Mafia”, a Wet Bed Gang tornou-se a forma que os seus amigos, que partilhavam dessa mesma paixão musical, encontraram de o homenagear e fazer com que apesar da sua partida ele estivesse sempre presente.

Embora tenham criado o grupo em 2014, foi no ano de 2018 que a banda conheceu o seu verdadeiro apogeu. O grupo tem marcado a sua presença em vários festivais (como o Sumol Summer Fest ou o Sol da Caparica) e até em festas de aldeia, gerando verdadeiras filas de fãs em ambos os cenários O repertório mistura o hip-hop tuga e o rap e embora as suas músicas sejam conhecidas pelo palavreado forte – a verdade.

O grupo WBG é adorado e seguido por todos os lugares onde por onde passa. A banda é sempre acompanhada por uma verdadeira enchente que grita e empurra para garantir o seu lugar na front line.