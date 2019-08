Bom senso para que o Festival seja um sucesso

9/08/2019 00:08 - Modificado em 9/08/2019 00:08

O Festival da Baía das Gatas 2019, arranca nesta sexta-feira, 09 de Agosto. A edilidade sanvicentina, através do vereador Rodrigo Martins, apela a todos os a terem bom senso durante os três dias, para que o evento seja um sucesso em todos os sentidos.

Na antecâmara da 35ª edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas, o autarca assegurou ao NN, que tudo já está a postos para o arranque. Mas, com intuito de ter uma das melhores edições de sempre, Rodrigo Martins, apela aos condutores que adotem uma “condução prudente e defensiva”, no que diz respeito ao limite de velocidade e também evitar a condução sob o efeito do álcool.

“Também apelamos as pessoas para adquirirem com antecedência os seus bilhetes de portagens para a Baía das Gatas, que já se encontram disponíveis nos postos de venda habituais. Apelamos ainda ao bom e são convívio, pautado pelo civismo e que as pessoas cuidem e preservem o ambiente” realça Martins.

Aos transportes públicos nomeadamente ‘hiaces’ e ‘jovitas’, o vereador pede aos responsáveis que respeitem na íntegra os locais de paragem e a sinalização que já se encontram colocados para o devido efeito. “Isso é importante também para uma boa organização do processo de circulação segura, tanto das pessoas como das viaturas”.

A finalizar deixou os desejos de “um bom festival a todos os mindelenses assim como aqueles que nos visitam por esta altura. Agradecer todos os parceiros, privados e públicos habituais na organização e melhoramento contínuo do evento” concluiu Rodrigo Martins.

De destacar que o mais antigo festival de música de Cabo Verde este ano rende homenagem aos mindelenses.