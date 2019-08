Cabo Verde participou nas 25 horas de Dakar para preparação dos 25 anos da Conferência sobre População e Desenvolvimento do Cairo

O encontro faz parte da preparação dos 25 anos da Conferência Internacional de População e Desenvolvimento (CIPD) e o roteiro para Nairobi que deverá acontecer de 12 a 14 de Novembro no Quénia.

Cabo Verde participou esta quarta-feira, 7 de Agosto nas 25H de Dakar, no Monumento da Renascença Africana, com o objetivo de ouvir os jovens, as suas mensagens e ações assim como produzir recomendações.

A representação da Delegação de Cabo Verde esteve a cargo do Secretário Executivo e da responsável pela Comunicação e Imagem da AfriYan Cabo Verde, Clovis Dias da Luz e Anísia Campinha Lopes respetivamente.

No encontro foram apresentados painéis sobre Violência contra mulheres e raparigas, Saúde reprodutiva entre vários outros assuntos. Um dos temas abordados por Anísia Campinha, foi a temática da prevenção da gravidez indesejada na adolescência.

O evento foi realizado pela Afriyan Afrique l’ Ouest et du Centre/ West and Central África em parceria com a UNFPA Afrique de Ouest e do Centre e contou com a presença da Diretora Executiva da UNFPA, Dr. Natalia Kalen, entre várias outras personalidades.

A Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (ICPD/CIPD ou Cairo) convocada sob os auspícios das Nações Unidas, foi realizada no Cairo, Egito, de 5 a 13 de setembro de 1994. Reuniu representantes de mais de 180 governos e 1.254 organizações não-governamentais.