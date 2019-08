Santo Antão: Operadores acreditam que Porto Novo pode funcionar como complemento ao terminal de cruzeiros de São Vicente

Os operadores turísticos em Santo Antão acreditam que o porto do Porto Novo, uma vez ampliado, para poder receber navios de grande porte, poderá funcionar como complemento ao futuro terminal de cruzeiros de São Vicente.

A Associação do Turismo de Santo Antão, citada pela Agência Cabo-verdiana de Notícias, sustenta, a necessidade de o Governo, no âmbito do programa de investimentos para Santo Antão, priorizar a extensão do porto do Porto Novo, para passar a receber navios de cruzeiros de maior dimensão.

De acordo com a mesma fonte, os operadores turísticos insistem, por isso, na necessidade de se alargar o referido porto, por forma a complementar o futuro terminal de cruzeiros de São Vicente, tornando-o mais versátil e capaz de receber, além de navios de cruzeiros, também iates e veleiros.

O próprio Governo já admitiu que Santo Antão poderá passar a receber até 20 por cento (%) dos navios que aportarem o terminal de São Vicente, mas considera que a extensão do porto, construído em 1962, embora seja “uma grande prioridade” para Santo Antão, não faz parte, par já, dos investimentos públicos previstos para ilha.

Para os municípios, Santo Antão está “praticamente estagnado” à espera das grandes infraestruturas que dinamizem a economia da ilha, de entre as quais se destaca a ampliação do porto do Porto Novo.

Este porto recebeu obras de ampliação e modernização em 2010, data a partir da qual passou a receber navios cruzeiros de médio porte. Esta infraestrutura portuária dispõe de três cais, um dos quais de apoio à pesca. Os outros dois, ambos com rampa roll on roll off, possuem 136 e 118 metros de comprimento.

Dispõe ainda de uma gare marítima, considerada a mais moderna de Cabo Verde, com capacidade para acolher 250 mil passageiros/ano, em condições de conforto.