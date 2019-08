Menina fica presa em estendal ao tentar fugir de violação do pai

8/08/2019 15:05 - Modificado em 8/08/2019 15:05

Jovem de 14 anos aproveitou momento de distração para escapar a abuso.

Um homem de 38 anos foi detido em Valência, Espanha, por ser suspeito da prática de abusos sexuais sobre a filha de 14 anos.

O caso foi descoberto depois de a menina ter tentado fugir do pai pela janela e ter ficado presa no estendal do quarto andar do seu prédio, de onde gritou por ajuda, alegando que o pai a queria violar.

Segundo informações da polícia, o incidente aconteceu pelas 23h15 desta terça-feira, num prédio no distrito de Marítim.

O pai estaria a tentar violar a filha, quando foi interrompido pela sua filha mais nova que entrou naquele momento em casa. Aproveitando o momento de distração do pai, a jovem decidiu tentar fugir pela janela para pedir ajuda. Segundo a ABC.es, os vizinhos tentaram entrar na casa para ajudar a jovem, mas só quando chegou a polícia é que foi possível intervir. A jovem e os seus irmãos ficaram à guarda das autoridades.

A mãe das crianças encontrava-se em Altea (Alicante) e teria deixado as crianças com um responsável até ao seu regresso.

Esta não seria a primeira vez que o homem cometera este género de atos. A jovem já teria sido vítima de um outro abuso sexual e o pai teria, ainda, feito um vídeo com as duas filhas enquanto um dia tomavam banho juntas. Estas nunca denunciaram o caso por medo.

