FCF lamenta decisão da equipa técnica do Beira-Mar em abandonar o campo mas reconhece falhas na organização do jogo

8/08/2019 13:37 - Modificado em 8/08/2019 13:37

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), lamenta a decisão tomada pela equipa técnica do Beira-Mar do Maio ao ordenar que a sua equipa abandonasse o relvado, no jogo com o Dorense do Sal, relativo ao jogo inaugural do Grupo A, realizado no Estádio Municipal Adérito Sena, explicando que esta situação não se justificava, porque a equipa já tinha jogado 78 minutos até a lesão da sua atleta. Mas a FCF reconhece falhas a nível da organização e pede desculpas pelo sucedido.

“Ao tomar conhecimento do ocorrido ontem, no Estádio Adérito Sena, no jogo da primeira jornada do grupo A, do campeonato nacional feminino entre o Dorense e o Beira-mar, a Direção da FCF, lamenta a decisão da equipa técnica da equipa do Beira-Mar em ordenar a equipa a abandonar o relvado, numa situação que tal não se justificava, pois, jogou-se nas mesmas condições durante 78 minutos até a lesão da atleta Húria Lima, quando, até tinha, ainda, direito a fazer duas substituições” começa por explicar a FCF.

A Direção da FCF, no entanto diz que é da responsabilidade das equipas apresentarem, sempre, o staff médico nos jogos (médico e massagista/fisioterapeuta), mas contudo, reconhece falhas, a nível da organização do jogo, pelo que pede as “sinceras desculpas, e tudo fará para suprir as referidas falhas nos próximos jogos”. A atleta lesionada, Húria Lima, a mesma formula votos de rápida recuperação e manifesta todo o seu apoio na recuperação.

“A Direção da FCF aconselha a todos os agentes desportivos a terem mais ponderação, pois, todos temos o dever na salvaguarda do futebol nacional, mormente o futebol feminino que, ainda, pode-se considerar que está em fase de crescimento” concluiu a FCF.De realçar que, a equipa do Maio abandonou o relvado quando perdia por 4-0, alegando a falta de bombeiros, polícias e massagistas no recinto desportivo.