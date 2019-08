TIR para três indivíduos suspeitos de terem cometido vários crimes de roubo em São Vicente

A Polícia Judiciária deteve, na segunda-feira, 05, fora de flagrante delito, dois indivíduos do sexo masculino, de 19 e 24 anos, suspeitos da prática, em coautoria, de oito crimes de roubo com uso de violência contra pessoas, cometidos nos bairros da Ribeira Bote, Fonte Francês, Fonte Inês, Cruz João Évora, Madeiralzinho e no centro da cidade.

Os detidos foram presentes, na terça-feira, 06, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo ambos ficado sob TIR e Apresentação Periódica.

Antes, conforme a PJ, na sexta-feira, 02, um outro indivíduo do sexo masculino, de 36 anos, havia sido detido pela mesma brigada, pela prática de três crimes de roubo, dois dos quais a residências, um com violência contra pessoas, cometidos nas localidades de Lombo Tanque, Ribeira Bote e Bela Vista.

Presente ao Tribunal da Comarca de São Vicente, no sábado, também ficou sob TIR e Apresentação Periódica.