Hip Hop Skillz Muviment, Yasmine e Ricky Man no último dia de Festival da Baía das Gatas 2019

8/08/2019 00:53 - Modificado em 8/08/2019 00:53

O grupo Hip Hop Skillz Muviment e os artistas Yasmine e Ricky Man também vão estar presentes no terceiro dia Festival Internacional de Música da Baía das Gatas 2019.

A abertura do terceiro dia vai ser feita pelo grupo Hip Hop Skillz Muviment e será a primeira vez do grupo no palco da Baía das Gatas.

HIP HOP SKILLZ MUVIMENT

Hip Hop Skillz Muviment é o nome dado ao trio do estilo musical Rap constituído por dois Mestres de Cerimonia e um DeeJay.

Esse trio consiste na fusão de artistas independentes e residentes em localidades diferentes da ilha de São Vicente sendo eles o N.I Abençuod da zona do Madeiralzinho, o Revan Almeida oriundo da ilha vizinha São Nicolau residente em Chã de Alecrim e o único DeeJay (Dj) do estilo Hip Hop em Cabo Verde, o Dj Letra, um dos grandes nomes na cultura do Hip Hop em Cabo Verde, agora mais conhecido por the FUNKMAN residente em Ribeira Bote.

Já com alguns trabalhos discográficos, HIP HOP SKILLZ MUVIMENT tem vindo a firmar-se a sua marca e o seu spotlight no seio da comunidade e na Cultura Hip-hop Cabo-verdiana, com trabalhos sólidos construídos a base de mensagens fortes que cativam o público de faixas etárias diferentes.

Fundindo os três (3) trabalhos de mais apreciação que foram realizados e lançados no decorrer e no final do ano 2018 em um épico show-espectáculo com a duração aproximada de 30 a 45mntos: N.I. Abencuod – Lágrimas em silêncio; Revan Almeida – R.D.F (Retardado do Futuro), the FUNKMAN – Dusty Remix tape E dessa fusão veio a originar uma grande obra mestre – a HIP HOP SKILLZ MUVIMENT um projecto forte e consistente trazem em destaques os dois elementos mais representativos da cultura do hip-hop, o Deejay (DJ) e o Mestre Cerimonia (MC) que calorosamente faz mover o público, sendo que todos os artistas já fizeram grandes representações e actuações em vários eventos e festivais de Cabo Verde.

YASMINE

Yasmine, de origem guineense mas tem também uma costela crioula já que a avó materna é cabo-verdiana, é uma das vozes mais escutadas da música lusófona, quase sempre ao ritmo dos estilos Kizomba e Zouk.

As canções “Perfume”, com a participação de Badoxa, “Esquece o Mundo”, “Nha Rei” e “Tu és um Erro” estão entre as mais ouvidas nas pistas de dança. Yasmine é uma das cantoras sensações do momento em Angola, Moçambique e Cabo Verde.

Ela causa furor com a sua voz e músicas, tendo conquistado, no espaço de quatro anos, vários admiradores e os fãs do estilo Kizomba.

RICKY MAN

Ricky Man nasceu a Julho de 1983. Aos 17 anos, juntamente com familiares e amigos, formou o grupo TC, que muito rapidamente tornaram-se referência na música jovem Cabo-Verdiana.

É vocalista e compositor, tendo sido co-autor de algumas músicas com que os TC participaram nas colectâneas: Verão 2001, Verão 2002, Verão 2003, “Cap Vert – Les autres” e também das músicas do álbum “BY TC”, que foi editado pelo grupo em Dezembro de 2007.

Em 2009, Ricky Man, juntamente com Djodje e Peps (ambos elementos dos Tc), criou a editora Broda Music, que no verão deste mesmo ano produziu e editou o seu primeiro álbum a solo, “9909”.

Graças aos sucessos: “Veron ki dja txiga”, “Tem ki dicidi”, “Bo é tao nice”, “bem badja ku mi”, ” nha fantasia”, “hora ki bu txiga”…”9909” foi considerado pela crítica como um dos melhores álbuns (Cabo zouk/kizomba) lançado em 2009, permitindo assim a Ricky Boy apresentar o seu trabalho por vários países como por exemplo: França, Estados Unidos da América, Inglaterra, Itália, Suíça, Luxemburgo entre outros.

Em outubro de 2011, Ricky Man gravou o segundo álbum de originais intitulado, “Djan Dicidi”.

Com este álbum Ricky Man foi nomeado para os CVMA (Cabo Verde Music Awards) onde arrecadou o Prémio Sapo (prémio atribuído ao artista mais popular nas redes sociais). Devido a grande aceitação do álbum, Ricky Man acabou por actuar em todos os grandes festivais de Cabo Verde (Festival da Gamboa, Festival da Baía das Gatas, Festival de Santa Maria, Festival da Boavista, entre outros).

Em Maio de 2014, Ricky Man editou o seu 3º álbum de originais, intitulado “In Love”.

Seguindo a linha romântica dos 2 álbuns anteriores, ” In Love” conta com as participações de Djodje, Elji Beatzkilla, Ravidson e Myriiam e com produções de Luciano Santos (lbeatz), Cláudio Ramos, Kaysha, Loony Johnson, Dj Snakee entre outros.