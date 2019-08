Aeroporto Cesária Évora: Ladrão entra e rouba dinheiro da caixa de doações

Um individuo encapuzado entrou dentro das instalações do Aeroporto Internacional Cesária Évora na madrugada desta terça-feira, 07, tendo roubado a caixa de doações. De acordo com informações recolhidas, nenhum dos seguranças presentes no local deu pela presença do ladrão que foi flagrado apenas pelas câmaras de vigilância.

Os seguranças não notaram a presença do individuo, mas as câmaras de vídeo vigilância instaladas no local registaram todo o acontecimento.

Nas imagens, segundo informações recolhidas, vê-se o encapuzado apoderar-se de uma caixa onde era colocado o dinheiro das doações, afastando-se sorrateiramente do local.

Até ao momento, ainda não se sabe a identidade do individuo nem de evidências que passam levar as autoridades a proceder à sua detenção.

Em atualização