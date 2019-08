Atividades desportivas enquadradas no Festival Baía das Gatas 2019 reúnem mais de 600 jovens

8/08/2019 00:00 - Modificado em 8/08/2019 00:00

Foto: Inforpress

No âmbito do Festival de Música da Baía das Gatas, a Câmara Municipal de São Vicente, vem realizando desde o início deste mês, um leque variado de atividades desportivas na praia da Laginha, por forma a ajudar na sensibilização do programa “Menos Álcool, Mais Vida”.

De acordo com o vereador do Desporto da edilidade mindelense, Anildo Jesus, este ano já contam com mais de 600 jovens inscritos nas atividades desportivas, o que satisfaz as pretensões da autarquia.

Voleibol, andebol, futebol, basquetebol, natação, atletismo e ciclismo, são algumas das atividades desportivas que decorrem por estes dias.

Este ano, devido a uma maior aderência de jovens nestas atividades desportivas, que tem como novidades este ano, o ringue inter-zonas e o ténis de praia, a autarquia mindelense, teve a necessidade de reajustar o calendário e mudar o local das atividades, e com isso, as provas arrancaram no início deste mês na praia da Laginha. A fase final vai ser realizada nos dias 09, 10 e 11, precisamente nos dias do festival.

“Nos últimos 2/3 anos temos realizado estas atividades desportivas, que só aconteciam durante os três dias do Festival, na praia da Baía das Gatas. Mas este ano, devido ao grande número de aderentes, resolvemos alargá-las. Este ano conseguimos juntar mais de 600 jovens nas actividades desportivas, que é a melhor forma de inclusão social e ajuda também a ter uma vida saudável” refere Anildo Jesus.

Para o vereador o objetivo da Câmara Municipal, passa essencialmente por sensibilizar e ajudar os jovens a desviar do problema que é o consumo do álcool, e nisso remete-los para outras ocupações. “A perspectiva do festival com o desporto dá aos jovens outras opções”.

A CMSV está a promover estas atividades em parceria com diversas associações desportivas da ilha.