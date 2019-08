CN Feminino: Beira Mar abandona campo alegando falta de condições

O Campeonato Nacional de Futebol Feminino, do grupo A, que decorre em Mindelo, arrancou da pior forma possível. No jogo inaugural, entre as formações do Dorense do Sal e do Beira Mar do Maio, a equipa maiense perdia por quatro bolas sem resposta, aos 60 minutos de jogo, quando abandonou o relvado, alegando não estarem reunidas as condições mínimas para a realização da partida.

Tudo iniciou-se da melhor forma possível com a formação salense a adiantar-se no marcador ainda no decorrer do primeiro tempo, por intermédio de Vânia, que de livre direto e com mestria fez dois belíssimos golos na partida. No inicio do segundo tempo o Dorense voltou a entrar forte e fez mais dois golos, colocando o placar em 4-0.

Até aqui tudo normal. Até que ao minuto 60 de jogo, a formação que viajou do Maio decidiu abandonar o terreno de jogo. Por detrás desta decisão, conforme o NN pôde apurar junto da equipa, prendia-se o facto de o jogo estar a ser realizado sem a presença da Polícia Nacional, Bombeiros e Ambulância.

Certamente uma situação caricata numa prova que tem como organizador a Federação Cabo-verdiana de Futebol, entidade máxima do futebol em Cabo Verde. Para já esta é uma situação que marca pela negativa a primeira jornada do grupo A do campeonato nacional.

Espera-se agora para se saber as medidas que a FCF tomará na sequência deste caso. O certo é que para esta sexta-feira, 09, o Beira Mar volta a entrar em campo para medir forças com o Mindelense.

Já no grupo B, ontem, na jornada inaugural o Seven Stars (Santiago Sul) goleou por 10-0 a equipa boavistense do África Show, enquanto a actual campeã nacional, a equipa do Llana (Sal) não foi além de um empate a uma bola com a ADEC.

Hoje e a contar para a segunda jornada, o Seven Stars venceu a ADEC por 4-0. No outro jogo do grupo, o Llana venceu o Águias Vermelhas (Fogo) por 3-0.

A classificação actual do Grupo B é a seguinte: 1º Seven Stars 6 pontos; 2º Llana 4 pontos; 3º ADEC 1 ponto. O fundo da tabela é dividido pelo Águias Vermelhas e África Show, ambos com 0 pontos, mas com menos um jogo cada.