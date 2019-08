Carnaval de Verão com nota positiva da organização e do público

7/08/2019 14:54 - Modificado em 7/08/2019 14:55

A edição do Carnaval de Verão deste ano, voltou a levar nesta terça-feira, à noite uma grande moldura humana ao centro da cidade do Mindelo, que misturou cabo-verdianos e brasileiros num desfile que não deixou de lado o seu brilhantismo e alegria dos foliões. Além do público, a organização também mostrou-se satisfeita com este evento.

Esta terça-feira, 06 de Agosto, cinco grupos carnavalescos de São Vicente: Cruzeiros do Norte, Monte Sossego, Estrelas do Mar, Flores do Mindelo e a Escola de Samba Tropical, saíram pelas ruas de Mindelo, em parceria, uma vez mais, a terceira consecutiva, com Dudu Nobre e comitiva que estão na ilha desde da semana passada ministrando Workshops de carnaval aos grupos locais.

O público lotou mais uma vez as ruas da cidade para assistir a mais um carnaval fora de época. O desfile durou cerca de uma hora e meia, tendo iniciado o percurso cerca das 20:15.

Mesmo com o atraso de quase uma hora, ritmo e cor não faltaram no “Sambódromo” da Rua de Lisboa, ao som da música “Ê lod dali, ê lod dala”, criada pelo trio composto pelo brasileiro Dudu Nobre e pelos cabo-verdianos JC e Anísio Rodrigues.

Para a vereadora Solange Neves, o objetivo foi cumprido, realçando que foi uma semana intensiva de workshop de carnaval de verão. “A nosso ver tudo correu lindamente, pelo que foi apresentado ao longo de todo o percurso. A nível de foliões achamos também que foi bom, mesmo com algumas reclamações no horário, por causa dos compromissos profissionais, mas tivemos aderência de pessoas nos workshops e mesmo no desfile” enfatiza.

Solange Neves aponta ainda que a Câmara Municipal e os grupos trabalham sempre para que haja o máximo possível de foliões, e por isso diz esperar que para o próximo ano a afluência seja maior.

Por sua vez, Dudu Nobre fez um balanço positivo, considerando que o desfile deste ano teve muitas dificuldades, mas que graças à evolução técnica conseguiram contornar os obstáculos. No entanto, espera que já no próximo carnaval de Fevereiro todos esses obstáculos estejam ultrapassadas.

“O público foi muito participativo. Este ano voltamo-nos mais para as artes plásticas. Fizemos um carro alegórico com diversas fantasias e que teve grande impacto no público. É de elogiar o público daqui porque é fantástico” ressalva o cantor e compositor brasileiro, confirmando presença no carnaval do próximo ano, onde espera trazer mais profissionais do Brasil, para continuar a troca de experiências.

Já o público um dos componentes sempre importante do Carnaval mindelense, atribuiu nota positiva ao que os grupos apresentaram e pediram que esta união seja refletida nos próximos carnavais.

No final do desfile, na Rua de Lisboa, frente ao Palácio do Povo, os grupos exibiram as suas músicas e as figuras de destaque do Carnaval de Março, com banda ao vivo, por um período de 10 minutos cada.