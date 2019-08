Cabo-verdianos estão a fazer mais pagamentos com cartão Vinti4

7/08/2019 13:47 - Modificado em 7/08/2019 13:47

De acordo com o Relatório do Sistema de Pagamentos (2018), divulgado esta terça-feira, pelo Banco de Cabo Verde (BCV), mostra que no total foram realizadas 30.618.354 operações com cartões através da rede vinti4, das quais 78,6 % (24.078.981 transações) com movimentação de fundos, o que corresponde a 92.948,3 milhões de escudos.

O documento indica que os cartões de pagamento que representaram 86% das transações, e pela primeira vez os valores pagos pelos terminais de pagamento automáticos (POS) foram superiores aos montantes do numerário levantados nas caixas automáticas, seguido das transferências com 8,6% e dos cheques com 5,2%, representando uma tendência crescente na utilização de instrumentos eletrónicos de pagamento.

Os pagamentos feitos através dos terminais de pagamento automáticos (POS) representam 16.163.868 transacções, 67,3%, 47.788,6 milhões de escudos, ou seja 51,5% seguidos dos levantamentos de numerário, com um total de 7.318.411 transacções o que equivale a 41.409,5 milhões de escudos.

Pela primeira vez, segundo a mesma fonte, os valores pagos através dos POS foram superiores aos montantes de numerário levantados nas caixas automáticas (ATM), o que vai ao encontro da estratégia de massificação do uso do cartão, enquanto instrumento de pagamento.

A transferência bancaria que representa o segundo instrumento de pagamento mais utilizado pela população bancarizada sofreu um decréscimo de 22,3% de quantidade e 19,0% em valor, e no total foram realizadas 2.304.763 transferências interbancárias correspondente a 267.689,3 milhões de escudos.

Preservando a tendência dos últimos anos, o cheque continuou a ser o instrumento de pagamento menos utilizado.O relatório indica que apesar do uso corrente dos meios de pagamentos electrónicos, o numerário continua a evidenciar-se como o mais utilizado pela população nas transacções comerciais do dia-a-dia, dada as suas características de utilização prática, confidencial e de liquidez imediata.