Suzanna Lubrano, Deejay Telio e Davido actuam no 2º dia do Baía 2019

7/08/2019 01:47 - Modificado em 7/08/2019 01:47

Suzanna Lubrano, Deejay Telio e Davido. Uma cabo-verdiana, um angolano e um nigeriano, também, sobem ao palco no segundo dia do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas 2019.

SUZANNA LUBRANO

Suzanna Lubrano cantora cabo-verdiana, nasceu na Ribeira da Barca, Santa Catarina, Cabo Verde.

Suzanna Lubrano e os seus pais mudaram-se para a cidade de Roterdão, na Holanda, quando ela tinha quatro anos. Ela começou a cantar profissionalmente quando tinha dezoito anos. Ela fez sua estreia como cantora profissional na popular banda cabo-verdiana Rabelados.

Juntamente com os Rabelados Suzana gravou um álbum muito bem sucedido. Depois partiu para uma carreira a solo da qual já resultaram vários trabalhos: Sem Bó Nes Mund (1997), Fofo (1999), Tudo Pa Bo (2003), Festa Mascarado (2009), Vitoria (2015), entre outros.

A jovem diva cabo-verdiana, residente na Holanda, ganhou o troféu da Melhor Artista Africana, no âmbito do Kora Awards 2003, o mais prestigiado prémio musical do continente africano.

Suzanna Lubrano é portadora de passaporte diplomático cabo-verdiano e madrinha de um dos Boeing da TACV Cape Verdean Airlines. Outros prémios incluem um Cabo Music Award de melhor cantora e melhor dupla.

Em 2012, Suzanna Lubrano foi nomeada novamente para o Kora Awards (Melhor Artista Feminina Oeste-Africana), em 2015 para o African Entertainment Awards, e em 2016 para o Álbum Africano do Ano e Melhor Artista Feminina Oeste-Africana no Kora All Africa Prémios de música.

Ao longo dos anos, Suzanna Lubrano recebeu álbuns Gold e Platinum na África para vários lançamentos.

DEEJAY TELIO

Telio Victor Paz Monteiro conhecido pelo nome artístico Deejay Telio, é um músico, produtor e compositor angolano. A sua carreira iniciou-se em 2010. Foi nessa altura que adoptou o nome artístico “Deejay Telio”.

Em 2015, Deejay Telio juntou-se à editora SAF, o que o levou a lançar o hit “Que Safoda”. A aceitação do público foi imediata e sem qualquer resistência. Concomitantemente a “Que Safoda”, lançou o seu primeiro EP Karanganhada, e com ele veio a evidência de toda a sua capacidade artística e qualidades para vencer no ramo.

Em 2017, Telio lançou o álbum “2000 FazerAcontecer”, em parceria com Deedz B, disponibilizando assim temas e sons inéditos. No verão do mesmo ano, Telio lançou o hit “Esfrega Esfrega”, mais uma vez com Deedz B. Em menos de três meses, o videoclipe de “Esfrega Esfrega” tinha alcançado 10 milhões de visualizações no YouTube.

Em Março de 2018, Deejay Telio e Deedz B lançaram o single “Tá Louca”, tema que conta com a participação do cantor brasileiro MC Bin Laden.

Em 2018, lançou ainda os singles “Chora Agora” e “Happy Day” – este último com a participação de Deedz B – além de ter participado nos singles “O Problema É Que Ela Linda” de David Carreira, “Eu Avisei” de Blaya, “Cabron” de Deedz B, e “Ano Novo” de Jimmy P.

DAVIDO

David Adedeji Adeleke, mais conhecido pelo seu nome artístico Davido, é um músico nigeriano nascido em 21 de Novembro de 1992 nos Estados Unidos da América.

Junto com seu irmão mais velho Adewale Adeleke, lança o primeiro single em 2011, intitulado “Dami Duro” que foi bem recebido em toda a Nigéria..

Entretanto tem produzido para inúmeros artistas, incluindo Naeto C, Skales, e Tiwa Savage . Em abril de 2012 assinou um contrato de patrocínio com a MTN Nigéria. Em 23 de outubro de 2013, Davido fez parceria com a Guinness para o “Guinness World of More” concerto.

Davido ganhou um Prêmio BET, um Prêmio de Kora, um Music Award O Canal de Vídeo, um Music Award Gana, Nigéria Music Video Award, dois MTV Africa Music Awards, dois Muzik Magazine Awards africanos, Nigéria Entertainment Awards, todos os prémios da Juventude, entre outros.

Lançou o seu álbum de estreia “Omo Baba Olowo” em 2012, que inclui os singles “Back When”, ” Dami Duro”, “All of You”, “Overseas”, ” Ekuro”, “Gbon Gbon” e “Feel Alright” que caracteriza Ice Príncipe.

Davido lançou os singles “Gobe”, “One of a Kind”, “Skelewu”, “Aye”, “Tchelete (Goodlife)”, “I’m pertinente” e “Owo Ni Koko” que fazem parte do álbum lançado no final de 2014.

Em 2015 lançou o Álbum intitulado “O.B.O BADDEST” que conta com a participação dos músicos nigerianos e Sul-africanos como o P-SQUARE, Don Jazzy, Tiamya e Runtown, Uhuru e os Mafikizolo.