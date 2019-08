Poeta Nuno M. Martins apresenta o seu último livro, No (IN) verso do Barro

7/08/2019 01:23 - Modificado em 7/08/2019 01:23

O livro será apresentado ao público hoje, dia7, no espaço cultural Bombu Mininu.

Nuno Miguel Pinto Martins nasceu em Setembro de 1974, na cidade de Lisboa, e, com um mês de idade, veio para S. Vicente onde permaneceu até completar o ensino secundário.

De criança activa, pelas ruas do Mindelo, passou a adolescente cada vez mais introspectivo, mostrando várias preferências desde a leitura, a escrita, a pintura, o cinema e o desejo de ser piloto.

Em 1993 seguiu para os EUA onde se graduou em Gestão de Empresas e, paralelamente, deixou desabrochar a vertente artística na poesia, na música e no desenho livre.

Compôs poemas que deram origem à sua primeira obra lançada em Cabo Verde, em Junho de 1999, numa publicação de autor, com o título “Abandoned by Wolves, Raised by Flowers”.Conjuntamente às funções de gestor dedica-se à sua arte tendo concluído recentemente, 2017, o triptico poético intitulado “Imagine Morraud” e “Alfaiate de Sílabas” em 2019.