CVMóvel inaugura Rede Móvel na localidade de Pilão Cão e oferece Sala Multimédia à escola local

7/08/2019 00:54 - Modificado em 7/08/2019 00:54

A CV Móvel na sua missão de prestar, com qualidade, serviços de comunicações, no sentido de satisfazer as necessidades dos clientes, leva as comunicações móveis à localidade de Pilão Cão, no município de Calheta de São Miguel.

Com o compromisso da empresa com a sociedade cabo-verdiana de contribuir, também, para que as Tecnologias de Informação e Comunicação cheguem a todas as esferas da sociedade, com especial enfoque no processo ensino aprendizado, a CVMóvel oferece à escola local uma sala multimédia totalmente apetrechada.

A Sala Multimédia da Escola Básica Vasco Firmino está equipada com 9 computadores, sendo 5 portáteis, 1 impressora multifunções e 5 routers com vista à edificação de um Centro Multimédia de utilidade para a comunidade estudantil. Com mais esta oferta, perfaz um total de 41 Centros multimédia oferecidos pela CVMóvel um pouco por todas as ilhas do arquipélago.

As duas inaugurações acontecem no âmbito das comemorações das Festa da Cidade e terão lugar esta quarta-feira, 7 de Agosto, na localidade de Pilão Cão, com as presenças do edil local, Herménio Fernandes e do Administrador da CV Telecom, João Domingos de Barros Correia.