Estrada Mindelo-Baía das Gatas vai ser alvo de melhorias na zona de Lameirão

7/08/2019 00:28 - Modificado em 7/08/2019 00:28

A estrada que liga Mindelo-Baía das Gatas, recém-remodelada, e que foi alvo de vandalismo junto à zona de Lameirão, vai ser brevemente, alvo de algumas melhorias, principalmente na sinalização, garante o vereador do Pelouro do Património da edilidade mindelense, Rodrigo Martins. O mesmo recomenda as pessoas para utilizarem a ponte aérea.

De acordo com o vereador, a edilidade já procedeu ao contacto com alguns moradores da localidade e que vão ser melhorados alguns aspectos da estrada, sobretudo no tocante a sinalização e introdução de quebra-molas em alguns locais.

“Agora é importante que as pessoas utilizem a passagem aérea, isso é fundamental, porque nós sabemos que se trata de uma estrada nacional de segunda classe, e daí ser importante as pessoas respeitarem as indicações. As pessoas as vezes têm a tendência de não utilizarem a passagem aérea. Mas nós vamos melhorar em termos de sinalização e da redução de velocidade, em determinados pontos ” elucida Rodrigo Martins, realçando que estão para breve essas intervenções.

O vereador avança que há sinais a serem colocados ainda antes do Festival da Baía das Gatas, garantindo que após o mesmo, vão dar continuidade às obras. Até lá, tratando-se de um fim-de-semana em que a estrada vai estar sujeita a uma intensa movimentação de trânsito, o mesmo chama a atenção aos condutores. “Também alertamos os condutores pela presença frequente de animais na zona de Lameirão. Neste sentido também vão ser colocadas sinais para chamar a atenção para esse facto”.

Sobre a forma encontrada pelos moradores do Lameirão para exigir melhorias na estrada, o mesmo vinca que, não foi a mais indicada, sustentando que não trouxe benefícios a ninguém, pelo contrário serviu para danificar a estrada. “Mas analisamos o caso e estivemos na zona. Obviamente que estamos aqui para ouvir e tentar melhorar naquilo que for preciso e inclusive já contactamos a empresa responsável pela construção da estrada, e também o responsável da Gestora das Estradas Nacionais” remata Rodrigo Martins.

A estrada Mindelo-Baía das Gatas, cujas obras de requalificação e asfaltagem arrancaram em finais de 2018 e foram asfaltados 11 quilómetros – mais três quilómetros do acesso à Salamansa, num investimento de mais de 300 mil contos, foi inaugurada no passado mês de junho.