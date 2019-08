PAICV desmente conflito interno entre a presidente do partido e o presidente do grupo parlamentar

7/08/2019 00:02 - Modificado em 7/08/2019 00:02

Em comunicado enviado às redações, o Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PAICV, posiciona-se sobre a matéria publicada no jornal on-line “O País”, sob o título “Nova polémica no PAICV. Rui Semedo e JHA em rota de colisão”. O comunicado desmente as informações contidas na referida matéria, alegando que não correspondem “minimamente, à verdade”.

“Trata-se, claramente, de uma peça fantasiosa, de um artigo sem fundamento e sem nenhum sentido de responsabilidade”, diz o mesmo comunicado, sublinhando, contudo, que se trata de mais uma “fake new”, plantada com o propósito bem definido de forjar uma imagem de instabilidade, no seio da oposição, junto à opinião pública.

Por isso recrimina a atitude deste órgão, que se propugna defender “a liberdade de expressão e a liberdade de informar, e está alinhado pela defesa dos princípios da Democracia, da Liberdade, da Cidadania e da Doutrina Social da Igreja e assume como causas, a defesa dos interesses de cada uma das ilhas, regiões e dos cidadãos” esteja, semanalmente, a “fabricar notícias” falsas, com o único propósito de pôr em prática a baixa política, estribada na calúnia, na difamação e em falsidades.

Adianta ainda que é esse mesmo “Jornal” que, semanalmente, “fabrica notícias” falsas, tentando colocar a Líder do PAICV em “colisão” com quase todas as Estruturas do Partido.

Na sua página da rede social, a presidente do PAICV, Janira Hopffer Almada, diz que nunca pensou despertar tamanha atenção de um “Jornal”, como tem despertado de “O País”!

“Todas as semanas tenho sido brindada com “notícias” falsas sobre a minha pessoa, que, no fundo, são uma manobra de diversão, para se tentar mudar o foco dos reais problemas por que passa o País! Ou será “O País”?”, escreve Hopffer Almada, alegando que existem pessoas que querem tirar-lhe o foco. E não o têm conseguido!