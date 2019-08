Futebol Feminino: Tudo pronto para o arranque do Campeonato Nacional

6/08/2019 23:38 - Modificado em 6/08/2019 23:38

Apesar dos constrangimentos registados com a desistência do representante de Santo Antão Sul do CN Feminino 2018/19, o que obrigou ao reajustamento do calendário referente ao Grupo A, o presidente da Associação Regional de Futebol de São Vicente (ARFSV), César Lima, garante que tudo já está pronto para que o pontapé de saída seja dado nesta quarta-feira, 07.

Em declarações ao NN, o líder da direção da ARFSV, explica que o reajustamento do calendário, com as alterações da data e do formato do grupo era obrigatório devido, a desistência da formação de Santo Antão Sul. “Fui contactado pelo presidente da FCF, confirmando a informação da desistência da equipa do Porto Novo. Tinha que ser feito o reajustamento, porque em vez de quatro equipas o grupo ficará agora com apenas três equipas” frisou César Lima.

Apesar dos constrangimentos normais registados devido a esta mudança, o mesmo assegura que da parte da organização tudo já está pronto e que a prova vai se iniciar nesta quarta-feira, sem sobressaltos. “Cabe agora a todas as equipas terem um bom desempenho nos jogos” adianta.

Sobre o espaço entre os jogos deste grupo, principalmente no fim-de-semana, César Lima, explica que esta opção deve-se ao facto da realização do Festival da Baía das Gatas, nos dias 09, 10 e 11. “Este espaço servirá para a recuperação de atletas. Mas independente de estarmos em dias de festival, esperamos que o público compareça no campo, para apoiar as suas equipas, e termos uma boa festa do futebol, concluiu o presidente da ARFSV, frisando mais uma vez que a organização está a espera de mais um grande espetáculo do campeonato nacional feminino em São Vicente.