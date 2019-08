Casa de Papel? Entraram na Casa da Moeda do México e roubaram 2,2 milhões

6/08/2019 23:20 - Modificado em 6/08/2019 23:20

Ladrões conseguiram levar a cabo o roubo em menos de quatro minutos e fugiram. Aconteceu na Cidade do México.

Se a realidade pode superar a ficção, este caso é o inverso. Um grupo de quatro homens armados invadiu, esta terça-feira, um edifício da Casa da Moeda, na Cidade do México, e roubou 1500 moedas e relógios comemorativos, num caso que lembra a série espanhola ‘La Casa de Papel’.

De acordo com as autoridades locais, o valor total do roubo é estimado em 50 milhões de pesos (2,28 milhões de euros).

Os assaltantes, diz o El País, entraram no edifício por volta das 10h30 (hora local, 16h30 em Lisboa) e desarmaram o segurança privado que se encontrava no local. Conseguiram concluir o roubo em menos de quatro minutos e fugiram antes da chegada das autoridades.

Esta dependência da Casa da Moeda fica situada no Paseo de la Reforma, uma das principais avenidas da Cidade do México, e é um dos vários edifícios detidos pela instituição no país, que opera ao abrigo da Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Ministério das Finanças do México).

O segurança privado e os funcionários que se encontravam no local estão a ser interrogados pela polícia, uma vez que não terão seguido o protocolo de segurança.

Por Notícias ao Minuto