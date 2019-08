“Operação Constância”: Tribunal da Praia decreta prisão preventiva para os cinco cidadãos brasileiros

O Tribunal da Praia decretou hoje a prisão preventiva aos cinco cidadãos brasileiros detidos sábado, 03, em alto mar, a bordo embarcação Perpétuo Socorro de Abaete II”, transportando mais de dois mil quilos de cocaína a bordo.

A Agência Cabo-verdiana de Notícias refere que, de acordo com informações judiciais, os mesmos foram presentes na segunda-feira, 05, ao Tribunal para o primeiro interrogatório que, de acordo com a mesma fonte, demorou até ao anoitecer, pelo que regressaram hoje para tomar conhecimento do despacho do juiz.

Esta operação, denominada de “Operação Constância”, foi desenvolvida na sequência de trocas de informação operacional com o MAOC-N, (Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics), com sede em Lisboa.

Conforme a mesma fonte, a Polícia Judiciária contou, ainda, com a cooperação da Polícia Federal do Brasil, e, na operação de busca, descarga, transporte, acondicionamento e guarda do produto apreendido, com o apoio da Polícia Nacional de Cabo Verde.