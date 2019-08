Boa Vista vai acolher em Setembro inter-ilhas de futebol de praia

6/08/2019 15:03 - Modificado em 6/08/2019 15:03

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) vai realizar em Setembro, na ilha da Boa Vista, uma prova inter-ilhas de futebol de praia, em cooperação com a autarquia local.

O presidente da FCF, Mário Semedo, adiantou que a federação e a autarquia boavistense já se encontram a trabalhar neste projeto há já algum tempo, uma forma de projetar a modalidade que recentemente “fez sucesso” nos I Jogos Africanos de Praia, realizados na ilha do Sal.

Mário Semedo considerou que aposta no futebol feminino tem estado a ter resultados “extremamente importantes” e apontou a conquista da medalha de ouro da selecção feminina de futebol de praia nos I Jogos Africano de Praia como uma “grande motivação” para o futebol feminino.

“Estamos em crer que a aposta que fizemos a nível da selecção acabou por influenciar positivamente a nossa prestação nos Jogo de Praia, na Ilha do Sal, porque a equipa técnica foi alma da selecção nacional de futebol de onze, chefiada por Silvéria Nédio, e as jogadoras foram as mesmas”, realçou Semedo.

Lembrou que esta conquista da medalha de ouro coloca Cabo Verde no Mundial do Qatar, que se realiza em Outubro, tendo afiançado que a FCF já começou a receber a documentação e que tem estado a preparar um programa de preparação e participação da selecção nacional no mundial.

Semedo disse ainda acreditar que esta vai ser mais uma “grande divulgação de Cabo Verde”, enquanto país, ao mesmo tempo que aproveitou a oportunidade para destacar a prestação da selecção masculina de futebol de praia, que perdeu, por penalidades, a oportunidade de entrar na luta pela medalha.

Fonte: Inforpress