Campeonato Nacional Feminino 2018/19: Grupo A sofre alterações devido a desistência de Santo Antão Sul

6/08/2019 14:55 - Modificado em 6/08/2019 14:55

Foto: Inforpress

O Campeonato Nacional de Futebol Feminino, época 2018/19, arranca nesta terça-feira, mas devido a desistência do representante de Santo Antão Sul, a Federação Cabo-verdiana de Futebol teve de reajustar o calendário do Grupo A, sediado no Mindelo. Os jogos deste grupo iniciam-se nesta quarta-feira, 07.

A desistência de última hora do representante de Santo Antão Sul, nesta terça-feira, foi confirmada ao NN, pela Direção da Associação de Futebol Regional de São Vicente, o que obrigou ao reajustamento do calendário do grupo A. O grupo fica agora constituído pelas equipas do CS Mindelense, Dorense (Sal) e o Beira-Mar (Maio).

Esta mudança obrigou também a que os jogos deste grupo se iniciem nesta quarta-feira, 07, em vez de quinta-feira, como estava anteriormente estipulado pela FCF no seu calendário oficial.

Com isso, nesta quarta-feira, às 15 horas, as formações do Dorense (Sal) e Beira-Mar (Maio) dão o pontapé de saída nos jogos deste grupo, no Centro de Estágio da FCF.

A segunda jornada do grupo, agendada para sexta-feira, 09, marca o encontro entre o Mindelense e a formação maiense, enquanto que, a última jornada marcada para segunda-feira, 12, abrange o duelo entre Dorense e Mindelense.

Passam para as meias-finais as duas equipas melhor classificadas do grupo.

Já para o Grupo B, que está sediado na cidade da Praia, os jogos arrancam nesta terça-feira, com os confrontos ADEC (Santiago Norte) X Llana (Sal) às 15 horas e para as 17 horas está marcado o embate entre Águias Vermelhas (Fogo) e o Seven Stars (Santiago Sul). A equipa do Afrika Show da Brava cumprirá a sua folga nesta jornada inaugural.