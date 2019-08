CIROC BOYS Entertainment um grupo unido pelas causas sociais

O grupo de eventos da ilha de São Vicente, Cîroc Boys Entertainment, cumpre este ano cinco anos a apoiar as causas sociais, com eventos voltadas para as pessoas mais necessitadas. Um balanço positivo por parte dos membros, nesta caminhada, celebrando a quinta edição do “Cîroc Party” com mais um evento voltado para as pessoas mais carenciadas.

Animando os verões em vários lugares de Cabo Verde e do estrangeiro, o grupo cedo decidiu abraçar as causas sociais, que afligem a nossa sociedade. Isto é, a cada evento realizado, uma parte das verbas arrecadadas é investido na aquisição de quites escolares, vestuário e calçado, que posteriormente são entregues às crianças e comunidades menos favorecidas, como são os casos de “Portelinha”, situada na zona de Ribeira de Craquinha, assim como as comunidades perto da lixeira municipal, entre outros. O grupo faz ainda a entrega de materiais à Câmara Municipal de São Vicente, para a acção social.

De acordo com Wills Rodrigues, um dos mentores deste projeto, a iniciativa para ajudar pessoas mais necessitadas surgiu, porque entende que não existe nada “mais gratificante” do que ajudar o próximo.

“As vezes conhecemos muitas pessoas pelo mundo, mas não conhecemos quem realmente pode estar a passar por necessidades. Por isso, sempre digo às pessoas, que se tiverem algo que já não lhe faz falta ajudem o próximo, porque é assim que se constrói um país solidário. Estou certo que a força do nosso país está na juventude e o futuro são as crianças. A cada gesto, nem que seja pouco, ajudará a mudar a vida de uma pessoa” sublinhou este membro do grupo.

Wills Rodrigues assegura que futuramente o grupo pretende dar mais força a esta causa, pelo que já têm em carteira alguns projetos, mas que estão a espera das devidas condições para os materializarem.

“Está também no nosso projeto oferecer materiais informáticos para as escolas do Ensino Básico que não têm condições de ter uma sala de multimédia.” esclarece.

No intuito de celebrar os cinco anos de existência, os membros do grupo, organizam nesta quinta-feira, 08 de Agosto, a 5ª edição do “Cîroc Party”, no Mindel Hotel. Um evento que não fugirá à regras dos anteriores pois, parte da verba arrecadada nas bilheteiras será destinada para ajudar as pessoas e bairros mais necessitados da ilha.

Conforme o cartaz do evento, que tem como cabeça de cartaz Soraia Ramos, participam vários artistas conhecidos, como Elly Paris, Kiddye Bonz, Cee Jay Cena e Ary TMPBOYS. O evento vai contar também com a presença de vários Dj’s como, Dj Kevin, Dj Freddy “El Fofo”, Dj Dimitri, Dj Wills Rodrigues, Dj Boy, Dj Anilson e Vielo.